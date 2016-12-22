Данные пользователей Amazon по ошибке оказались в открытом доступе

В результате технической ошибки компания Amazon разместила на своем сайте в открытом доступе личные данные пользователей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на юзеров, которые опубликовали письма от компании.

В посланиях Amazon указывалось, что проблема устранена и пользователям не нужно менять пароль, так как данные разместили в открытом доступе не в результате хакерской атаки. Сколько именно пользователей Amazon пострадали от технической ошибки, не сообщается. Отмечается, что для адресов, оказавшихся в открытом доступе, возрастает риск фишинговой атаки.

В начале ноября Би-би-си сообщала об утечке данных более 80 тыс. пользователей Facebook. Хакеры похитили и выложили в интернет личную информацию юзеров из 200 стран, в том числе данные биографии, мобильные телефоны и списки друзей. Би-би-си отмечала, что всего у хакеров имеются данные 120 млн аккаунтов. В сентябре сообщалось, что 50 млн пользователей Facebook подверглись хакерским атакам, однако в компании заявили, что пострадали 30 млн юзеров.