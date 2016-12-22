Би-би-си сообщила о новой утечке данных пользователей Facebook

В интернете в свободном доступе размещены данные 257 тыс. пользователей соцсети Facebook, в том числе личные сообщения более 80 тыс. юзеров. Об этом сообщает Би-би-си.

Данные находятся на сайте Fbserver. При этом в настоящее время портал не работает. На последнем «зеркале» сайта хакеры выложили данные пользователей почти 200 стран, большинство из юзеров (47 тыс.) из Украины, а из России — 12 тыс. В большинстве случаев профайлы, похищенные хакерами, содержат данные биографии, мобильные телефоны и списки друзей. По данным телекомпании, взломщики заявили, что всего у них есть данные 120 млн аккаунтов Facebook.

В сентябре стало известно, что хакеры взломали 50 млн пользователей Facebook, однако в октябре компания признала, что атаке подверглись 30 млн пользователей.

В марте стало известно, что британская компания Cambridge Analytica получила доступ к данным более 80 млн юзеров Facebook без их ведома. Компания использовала информацию, чтобы оценить политические предпочтения пользователей во время президентских выборов в США в 2018 году. Отмечалось, что компания сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа. После утечки данных Cambridge Analytica подала документы на банкротство, а глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть оказалась не готова к борьбе с дезинформацией.