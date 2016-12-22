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В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры
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В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры
Общество, 10:18
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В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры

У двух жителей Краснодарского края, прибывших в Комсомольск-на-Амуре, изъяли 1 т черной икры. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Хабаровскому краю.

Видео: Следственный комитет России

По версии следствия, злоумышленники 1964 и 1973 годов рождения незаконно приобрели партию икры в Ульчском и Николаевском районах края, а затем намеревались вывезти ее в Краснодарский край и продать. Для транспортировки икры они арендовали моторную лодку, автомобиль «УАЗ» и два гаража, в которых помещались морозильники для икры.

Полиция задержала злоумышленников, они не признают свою вину и не сотрудничают со следствием. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов).

В Москве в апреле правоохранители арестовали троих мужчин в возрасте от 32 до 49 лет, подозреваемых в краже более 100 кг красной икры. Злоумышленники на арендованной машине приехали к предпринимателю и представились грузчиками, затем забрали у него партию икры и скрылись, не заплатив за товар. Материальный ущерб составил 400 тыс. руб.

Теги: Комсомольск-на-Амуре , браконьеры , черная икра , ГСУ СКР
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