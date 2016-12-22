В Москве арестовали подозреваемых в хищении 100 кг красной икры

В Москве арестовали трех мужчин по подозрению в мошенничестве, в результате которого было украдено более 100 кг красной икры. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила РБК.

В правоохранительные органы обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что ему позвонил мужчина, представившийся торговым представителем и заказавший партию красной икры.

Предпринимать встретился с тремя грузчиками на Снайперской улице в Москве, чтобы они забрали четыре контейнера с икрой общей массой более 100 кг. Один из них вместе с предпринимателем зашел в складское помещение, чтобы оплатить товар, но затем сказал, что ему надо отойти, и скрылся. Было установлено, что злоумышленники на арендованной машине увезли товар, не оплатив его.

Материальный ущерб составил 400 тыс. руб. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Подозреваемые — трое мужчин в возрасте от 32 до 49 лет — были задержан на улице Красный Казанец, а затем арестованы.