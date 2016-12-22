Автобус с 17 детьми попал в аварию во Владивостоке

Автобус, в котором находились более 30 человек, включая 17 детей, врезался в подпорную стену во Владивостоке. Спасатели эвакуировали всех пассажиров через окно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
«Автобус с детьми, следовавший из Уссурийска во Владивосток столкнулся с подпорной стеной в районе остановки городского транспорта «Фуникулер», — рассказали в ведомстве, уточнив, что выбраться самостоятельно находившиеся в автобусе не смогли из-за заблокированных дверей.
В МЧС отметили, что спасатели доставили всех эвакуированных до места назначения.
При этом в региональном управлении МВД России сообщили, что в автобусе Shenlong находились 28 человек — 18 детей и десять взрослых. В результате ДТП никто не пострадал, отметили в полиции.
По факту ДТП полицейские начали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. «Назначено проведение ряда исследований, в том числе автотехническая экспертиза», — добавили в УМВД.