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Автобус с 17 детьми попал в аварию во Владивостоке
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Автобус с 17 детьми попал в аварию во Владивостоке
Общество, 07:40
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Автобус с 17 детьми попал в аварию во Владивостоке

Автобус, в котором находились более 30 человек, включая 17 детей, врезался в подпорную стену во Владивостоке. Спасатели эвакуировали всех пассажиров через окно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Автобус с детьми, следовавший из Уссурийска во Владивосток столкнулся с подпорной стеной в районе остановки городского транспорта «Фуникулер», — рассказали в ведомстве, уточнив, что выбраться самостоятельно находившиеся в автобусе не смогли из-за заблокированных дверей.

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Общество

В МЧС отметили, что спасатели доставили всех эвакуированных до места назначения.

При этом в региональном управлении МВД России сообщили, что в автобусе Shenlong находились 28 человек — 18 детей и десять взрослых. В результате ДТП никто не пострадал, отметили в полиции.

По факту ДТП полицейские начали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. «Назначено проведение ряда исследований, в том числе автотехническая экспертиза», — добавили в УМВД.

Теги: Автобус , Владивосток , ГУ МЧС
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