В Испании спасли 70 застрявших в автобусе из-за ливневых дождей детей

На юго-востоке Испании полиция города Картахены эвакуировала 70 детей, застрявших в автобусе на дороге из-за ливневых дождей. Об этом сообщается на странице полиции в Facebook.

Фото: Policia Local Cartagena / Facebook

«Школьники благополучно эвакуированы благодаря совместным действиям полиции и пожарных Картахены», — говорится в сообщении.

По данным газеты Murcia Today, сообщение о том, что из-за наводнения на шоссе Сифон провалился автобус с детьми, пожарные получили утром 19 ноября.

Как отмечает издание, во время ливневых дождей на этом шоссе часто происходят наводнения, с чем долгие годы борются местные власти.

Для обеспечения безопасности в автономном сообществе Мурсия в районе затопления было перекрыто около 20 дорог.





