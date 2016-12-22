США призвали передать нейтральной стороне порт Ходейда в Йемене
Политика, 03:31
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США призвали передать нейтральной стороне порт Ходейда в Йемене
Власти Соединенных Штатов призывают передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне для того, чтобы обеспечить необходимое распределение гуманитарной помощи. Об этом завила официальным представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.
По ее словам, передача порта под контроль нейтральной стороны также поможет препятствовать использованию порта для незаконного оборота оружия и иной контрабанды в Йемен.
Кроме того, она подчеркнула, что подобные действия помогут пресечь финансирование мятежников-хуситов, которые ведут бои с правительственными войсками.