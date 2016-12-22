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Общество , 13:15
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При пожаре в частном доме под Ростовом погибли мать и трое детей

В Ростовской области при пожаре погибли женщина и трое детей, следователи начали проверку. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в Волгодонском районе. По данным МЧС, частный дом горел на площади 30 кв. м. В результате погибли женщина, а также дети 2017, 2014 и 2008 годов рождения. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление продуктами горения.

Как пишет 161.ru, в доме также находилась 13-летняя девочка, она госпитализирована.

7 ноября при пожаре в частном жилом доме в Тамбовской области погибли шесть человек — пятеро мужчин и одна женщина. В результате пожара дом полностью выгорел. Источник «Интерфакса» указывал, что хозяева дома часто выпивали и вели асоциальный образ жизни.

Теги: Ростовская область, Пожар, Дети, смерть
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