При пожаре в частном доме под Ростовом погибли мать и трое детей

При пожаре в частном доме под Ростовом погибли мать и трое детей

В Ростовской области при пожаре погибли женщина и трое детей, следователи начали проверку. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в Волгодонском районе. По данным МЧС, частный дом горел на площади 30 кв. м. В результате погибли женщина, а также дети 2017, 2014 и 2008 годов рождения. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление продуктами горения.

Как пишет 161.ru, в доме также находилась 13-летняя девочка, она госпитализирована.

7 ноября при пожаре в частном жилом доме в Тамбовской области погибли шесть человек — пятеро мужчин и одна женщина. В результате пожара дом полностью выгорел. Источник «Интерфакса» указывал, что хозяева дома часто выпивали и вели асоциальный образ жизни.