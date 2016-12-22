СК начал проверку после обрушения моста в селе Братки Воронежской области

Следователи начали доследственную проверку по факту обрушения автомобильного моста в Терновском районе Воронежской области. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

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По версии следствия, обрушение моста произошло в тот момент, когда по одной его части двигались два груженных зерном автомобиля. При этом на другой половине моста велись ремонтные работы.​

В результате обрушения обе машины упали в реку. Водители обоих автомобилей получили травмы, также пострадали четверо работников ремонтной бригады. «Потерпевшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Сотрудники СК провели осмотр места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Обрушение автомобильного моста произошло в Воронежской области днем 21 ноября. Инцидент произошел недалеко от села Братки, когда по мосту через реку Савала проезжали два «КамАЗа».