ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,83 65,11 EUR Нал. 76,06 74,28 USD Бирж. 65,73 -0,44 EUR Бирж. 74,84 -0,41 USD ЦБ. 65,95 +0,36 EUR ЦБ. 75,15 -0,03 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4562,90 -111,50 IMOEX 2357,97 +0,70% RTSI 1127,42 +0,95% Brent 63,12 -1,39% DJIA 24632,92 +0,68% Nasdaq 7011,85 +1,49%
Путин призвал Хаджимбу ускорить развитие экономики Абхазии
Лента новостей
Путин призвал Хаджимбу ускорить развитие экономики Абхазии 21:55, Политика Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 21:49, РБК и Белая Дача СМИ анонсировали переход футболиста сборной Уругвая в «Зенит» 21:49, Спорт Чалый ответил на обвинения власти в незаконных работах в Севастополе 21:43, Политика Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии 21:36, Политика Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре 21:35, Общество Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестов 2013 года в Турции 21:12, Политика Что будет с нефтью: сценарии 21:09, Экономика Независимые АЗС назвали необходимую наценку на литр бензина 21:03, Экономика Командная работа: семиместный минивэн для бизнеса на колесах 20:55, РБК и Volkswagen МИД рассказал об авантюрах Киева с границей в Азовском море 20:49, Политика В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину 20:48, Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Google 20:33, Технологии и медиа Появилось видео с места обрушения моста в Воронежской области 20:14, Общество На Ленинградском вокзале сошел с рельсов вагон пассажирского поезда 20:09, Общество 5 модных трендов этой осени 19:59, РБК Pink и KUPIVIP.RU Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю 19:57, Общество Мосгорсуд разрешил Зубкову не возвращать золотые медали Олимпийских игр 19:55, Общество Производители газировки предупредили о риске обвала рынка из-за акциза 19:42, Бизнес В Росгвардии объяснили покупку «Газелей» с лазерными излучателями 19:35, Политика Еврокомиссия назвала и проанализировала главные экономические вызовы ЕС 19:30, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 19:25, РБК, Jardin и Greenfield Глава Карелии решил открыть детсад в поселке после публикации переписки 19:25, Общество Французский депутат надел желтый жилет и сорвал заседание парламента 19:22, Политика В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан 19:19, Политика Сенаторы задумались о новой концепции применения Россией ядерного оружия 19:17, Политика Балетмейстер рассказал о конфликте со сбитым в Шереметьево мужчиной 19:04, Общество СК возбудил второе дело после самоубийства смоленской школьницы 18:52, Общество
Путин призвал Хаджимбу ускорить развитие экономики Абхазии
Политика, 21:55
0
Путин призвал Хаджимбу ускорить развитие экономики Абхазии

Товарооборот между Россией и Абхазией растет небольшими темпами, экономику республики необходимо развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что в прошлом году товарооборот вырос на 5%, а в нынешнем — на 2%. «Предприятия, правда, наши работают там, 300 предприятий, но я думаю, что этого недостаточно. И тогда говорили, что нужны дополнительные усилия, чтобы подтолкнуть развитие экономики», — сказал президент России.

Путин добавил, что рад встрече с Хаджимбой, на которой они смогут в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые президент Абхазии считает наиболее актуальными для развития республики.

В Абхазии попросили узаконить использование рубля в стране
Экономика

В ответ президент Абхазии рассказал о ходе инвестпрограммы, отметив, что некоторые объекты по ней уже завершили, особенно в аграрном секторе. В августе 2017-го Путин говорил, что инвестпрограмма Абхазии на 2017–2019 годы составит 6 млрд руб.

Теги: Владимир Путин , Рауль Хаджимба , Абхазия
Главное
Жену экс-банкира Гришина арестовали по обвинению в мошенничестве Общество
Материалы по теме
В Абхазии попросили узаконить использование рубля в стране Экономика
Путин заявил о намерении России и дальше поддерживать Абхазию Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter