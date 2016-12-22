Путин призвал Хаджимбу ускорить развитие экономики Абхазии

Товарооборот между Россией и Абхазией растет небольшими темпами, экономику республики необходимо развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что в прошлом году товарооборот вырос на 5%, а в нынешнем — на 2%. «Предприятия, правда, наши работают там, 300 предприятий, но я думаю, что этого недостаточно. И тогда говорили, что нужны дополнительные усилия, чтобы подтолкнуть развитие экономики», — сказал президент России.

Путин добавил, что рад встрече с Хаджимбой, на которой они смогут в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые президент Абхазии считает наиболее актуальными для развития республики.

В ответ президент Абхазии рассказал о ходе инвестпрограммы, отметив, что некоторые объекты по ней уже завершили, особенно в аграрном секторе. В августе 2017-го Путин говорил, что инвестпрограмма Абхазии на 2017–2019 годы составит 6 млрд руб.