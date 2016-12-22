Появилось видео с места обрушения моста в Воронежской области

В Сети опубликованы кадры с места обрушения моста в Воронежской области, при котором пострадали шесть человек. Видео доступно на YouTube.

Видео: Новости дня / YouTube

На записи видно разрушенный пролет моста и грузовик, который лежит в обломках.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали при обрушении моста через реку Савала недалеко от поселка Братки. В региональном управлении МВД рассказали, что инцидент произошел, когда по мосту, на котором велись ремонтные работы, проезжали два грузовика «КамАЗ».

«Из-за нагрузки произошло обрушение пролета, после чего находящиеся на мосту данные транспортные средства упали в реку», — рассказали в полиции.

Среди пострадавших двое водителей грузовиков, водитель строительного крана и трое рабочих, сообщил РБК главный врач Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Александр Артемов. По его словам, трое из них поступили в больницу в тяжелом состоянии.