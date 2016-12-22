Глава Карелии решил открыть детсад в поселке после публикации переписки

В поселке Суоёки в Карелии откроют семейный детский сад, рассказал во «Вконтакте» глава региона Артур Парфенчиков. Ранее местная жительница Анна Власова опубликовала переписку с губернатором, в которой он отказал ей в просьбе открыть детский сад в поселке.

Парфенчиков рассказал, что в среду, 21 ноября, встретился с Власовой и другими жителями поселка. «Вместе мы нашли вариант решения проблемы: будем организовывать семейную группу детского сада для пяти детей», — сообщил губернатор. По его словам, для этих целей выкупят частный дом, а помощником воспитателя станет Власова.

«Получился некий симбиоз семейного и филиала государственного садика. Данную практику малых групп будем применять и в других небольших населенных пунктах Карелии», — добавил Парфенчиков.

Ранее Власова опубликовала переписку с губернатором, которую она вела в начале сентября. Тогда женщина просила Парфенчикова возобновить работу школы и детского сада, которые закрыли в поселке перед началом учебного года. В ответ глава региона посоветовал ей «договариваться с бабушками» или «нанять няню, как все поступают». Власова также рассказала, что позже он удалил ее из друзей, стер всю переписку и внес в черный список.

Пресс-секретарь Парфенчикова позже заявила, что «никаких черных списков нет», а за свои заявления губернатор извинился.