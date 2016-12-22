Украинские власти заявили о проседании Крымского моста

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крымский полуостров и материковую часть России, начал проседать. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины на своей официальной странице в Facebook.

Согласно сообщению, такие выводы были сделаны на основании анализа данных с космических снимков.

Наиболее серьезные смещения, по данным министерства, происходят в районе искусственной насыпи со стороны Крыма: там скорость проседания составляет 89 мм в год, поднятия — 52 мм в год.

Также ведомство сообщает о поднятии арки железнодорожного сообщения на 30 мм в год в центральной части моста. При этом арка автомобильного моста проседает на 32 мм в год, утверждают в Киеве.

Еще два опасных участка министерство нашло в районе острова Тузла: часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год, а объекты у моста — до 83 мм в год.

По оценкам украинских специалистов, данные смещения происходят из-за нестабильности морского дна, а установленные конструкции негативно сказываются на акватории Черного моря. В сообщении отмечается, что с приходом зимы устойчивость Крымского моста может ухудшиться.​

В инфоцентре Крымского моста заявили РБК, что выводы украинского ведомства являются «очередным мифом».

Ранее, 12 ноября, стало известно, что строители завершили возведение опор железнодорожной части моста через Керченский пролив. Движение поездов намерены запустить спустя год, в декабре. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив открыли 16 мая этого года. С 1 октября по нему разрешено ездить грузовому транспорту.