ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,73 65,12 EUR Нал. 75,88 74,24 USD Бирж. 66,17 +0,62 EUR Бирж. 75,25 +0,16 USD ЦБ. 65,59 -0,42 EUR ЦБ. 75,18 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 4540,30 -184,80 IMOEX 2341,60 -1,36% RTSI 1116,85 -1,66% Brent 64,01 -3,47% DJIA 24465,64 -2,19% Nasdaq 6908,82 -1,68%
Украинские власти заявили о проседании Крымского моста
Лента новостей
Жителей Камчатки предупредили о приближении девятиметровых волн 08:47, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 08:45, РБК и Toyo Арестованный Киевом из-за российских санкций сухогруз покинул Украину 08:26, Политика Украинские власти заявили о проседании Крымского моста 08:14, Политика В России введут маркировку черной икры 08:00, Бизнес 5 модных трендов этой осени 07:50, РБК Pink и KUPIVIP.RU Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс «Маринист» 07:31, Общество Эксперты назвали успехи и провалы реформ на Украине 06:57, Политика Власти США пообещали обжаловать блокировку ограничения на прием беженцев 06:48, Политика Секретный ингредиент итальянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 06:30, РБК и Barilla Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран 06:18, Общество В ЦБ рассказали о борьбе с «расширительным» толкованием китайцами санкций 06:16, Политика Минюст США обвинил медиамагната из Венесуэлы во взятках на $1 млрд 05:48, Общество NBC узнал о внедренных в караван мигрантов агентах США 05:21, Политика «Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала 05:06, Общество Ракета Vega с марокканским спутником стартовала с космодрома в Гвиане 05:00, Технологии и медиа Работу Facebook и Instagram восстановили после масштабного сбоя 04:47, Технологии и медиа Главком Сухопутных войск заявил о передаче армии модернизированных Т-72 04:25, Политика Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 03:50, РБК и Thomson Reuters Путин предложил узнавать за границей реальную стоимость ввозимых товаров 03:44, Общество Трамп заступился за нарушившую правила служебной переписки дочь 03:40, Политика Чавушоглу назвал «решенным делом» покупку Турцией С-400 03:08, Политика Трамп передал Мюллеру письменные показания по «российскому делу» 02:49, Политика «Газпром» сократил вложения в «Северный поток-2» на 22 млрд руб. за год 02:35, Бизнес В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины 02:26, Общество Черчесов рассказал о сложностях в матче сборной России против Швеции 02:15, Общество Минфин США разместил список перевозивших нефть из Ирана в Сирию танкеров 01:58, Политика Суд анонсировал освобождение обвиняемой в США в похищении детей россиянки 01:32, Общество
Украинские власти заявили о проседании Крымского моста
Политика, 08:14
0
Украинские власти заявили о проседании Крымского моста

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крымский полуостров и материковую часть России, начал проседать. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины на своей официальной странице в Facebook.

Согласно сообщению, такие выводы были сделаны на основании анализа данных с космических снимков.

Наиболее серьезные смещения, по данным министерства, происходят в районе искусственной насыпи со стороны Крыма: там скорость проседания составляет 89 мм в год, поднятия — 52 мм в год.

Также ведомство сообщает о поднятии арки железнодорожного сообщения на 30 мм в год в центральной части моста. При этом арка автомобильного моста проседает на 32 мм в год, утверждают в Киеве.

Еще два опасных участка министерство нашло в районе острова Тузла: часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год, а объекты у моста — до 83 мм в год.

По оценкам украинских специалистов, данные смещения происходят из-за нестабильности морского дна, а установленные конструкции негативно сказываются на акватории Черного моря. В сообщении отмечается, что с приходом зимы устойчивость Крымского моста может ухудшиться.​

В инфоцентре Крымского моста заявили РБК, что выводы украинского ведомства являются «очередным мифом».

Ранее, 12 ноября, стало известно, что строители завершили возведение опор железнодорожной части моста через Керченский пролив. Движение поездов намерены запустить спустя год, в декабре. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив открыли 16 мая этого года. С 1 октября по нему разрешено ездить грузовому транспорту.

Автор: Виктория Тютина.
Теги: Украина , Крымский мост , сообщение
Главное
В России введут маркировку черной икры Бизнес
Материалы по теме
СМИ опубликовали новое видео прохода кораблей Украины под Крымским мостом Политика
Ротенберг ответил на санкции против строящих Крымский мост компаний Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter