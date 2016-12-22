Суверенный фонд Абу-Даби откроет офис в Москве на следующей неделе

Офис суверенного фонда Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala откроется в Москве, передает «РИА Новости» со ссылкой на главу московского офиса фонда Фариса Аль-Мазруи.

«На следующей неделе мы официально открываем офис. Команда уже здесь и завершает последние приготовления, чтобы офис к моменту открытия был готов на 100%», — рассказал он агентству на форуме «Абу-Даби — Москва».

По его словам, в Mubadala ищут новые возможности для сотрудничества с Российским фондом прямых инвестиций «во многих отраслях». Он отметил, что стратегическим для фонда является нефтегазовый сектор.

О планах Mubadala открыть офис в Москве в августе сообщали источники Bloomberg. Тогда у фонда были офисы только в ОАЭ, Бразилии и США. По данным агентства, работать в московском офисе будут до 15 сотрудников компании Verno Capital, которую Mubadala приобрел в 2017 году.