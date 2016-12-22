Bloomberg узнал о планах суверенного фонда Абу-Даби открыть офис в Москве

Это стало возможным после того, как суверенный фонд Абу-Даби Mubadala приобрел в ноябре прошлого года команду Verno Capital, сообщают источники Bloomberg. До сих пор у Mubadala, кроме Абу-Даби, были офисы только в Бразилии и США

Фото: Jonathan Drake / Bloomberg

Суверенный фонд Абу-Даби Mubadala Investment Co. планирует в сентябре этого года открыть в России свой офис. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников агентства, в офисе в Москве станут работать до 15 сотрудников Verno Capital, команду которой Mubadala приобрел в ноябре прошлого года. С 2010 года Mubadala является основным акционером и инвестором Verno Capital.

До сих пор у Mubadala, кроме Абу-Даби, офисы были только в Бразилии и США, замечает Bloomberg.

В ноябре прошлого года фонд Mubadala, принадлежащий правительству Абу-Даби, приобрел подразделение Verno Capital для усиления своих инвестиций и управления активами в России и странах СНГ, говорилось в сообщении компании. Сделка подразумевала переход ряда сотрудников Verno Capital в Mubadala. «Это сделано в связи с тем, что Mubadala стремится увеличить свой портфель инвестиций в России в нескольких секторах», — подчеркивала компания.

Как напоминает Bloomberg, суверенный фонд Абу-Даби Mubadala участвовал в примерно 40 сделках с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Представители Mubadala и РФПИ отказались от комментариев, добавляет агентство.