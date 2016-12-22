Суд не стал помещать обвиненного в мошенничестве генерала в СИЗО

Московский гарнизонный военный суд вынес решение по делу генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, которого обвинили по делу о хищении 6 млн руб. (в 2016 году он возглавлял российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии). Согласно постановлению суда, Чваркова в рамках расследования этого производства не стали помещать в следственный изолятор: суд ограничился для него «запретом определенных действий». Об этом «РИА Новости» рассказал адвокат генерал-лейтенанта Павел Лапшов.
О том, что Чварков стал обвиняемым по делу о хищении 6 млн руб. при реализации госконтракта с коммерческой фирмой на 400 млн руб., ранее 21 ноября сообщил «Коммерсантъ». Контракт, о котором идет речь, был заключен между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех» (компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других ИТ-задачах), указывало издание. Следствие полагает, что генерал разработал схему хищения средств при реализации этой сделки. Сейчас Чварков служит в должности заместителя начальника Военной академии Генштаба.
Свою вину по этому производству экс-глава российского Центра по примирению сторон не признал, заявил «РИА Новости» его адвокат. «Суд избрал [ему] меру пресечения в виде запрета определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ. — РБК)», — пояснил защитник. Согласно этой норме, Чваркову запрещено использовать средства связи, получать и оправлять письма и посылки, выходить из квартиры в ночное время, а также общаться с кем-либо, кроме адвоката, без разрешения следователя.
ТАСС со ссылкой на Лапшова указывает, что генералу при этом разрешены трехчасовые прогулки дважды в день. Апелляционная инстанция Московского окружного военного суда признала это решение законным, отмечает агентство.