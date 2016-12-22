В Башкирии полицейских заподозрили в избиении задержанного

В Башкирии двоим сотрудникам полиции предъявили обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщается на сайте следственного управления по республике.

Отмечается, что в октябре полицейские прибыли в администрацию Нижнетроицкого сельсовета Туймазинского района в рамках деятельности по установлению лиц, причастных к незаконной охоте. Там они избили 29-летнего мужчину, который, по их мнению, был причастен к незаконной деятельности, с целью склонения его к даче признательных показаний.

Мужчина подал заявление в правоохранительные органы. После этого УФСБ задержало двух сотрудников ОМВД по Ермекеевскому району, в отношении них возбуждено дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК. Они отправлены под домашний арест.

Как сообщает «ГТРК Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу МВД, если вина полицейских будет установлена, то их уволят из органов внутренних дел, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности. «Подразделением собственной безопасности МВД Башкортостана проводится служебная проверка», — сказали в МВД.

В конце августа в Хабаровском крае задержали троих полицейских за избиение водителя «Почты России». Полицейские вывезли мужчину в лес с целью получения признательных показаний в связи с кражей 5 млн руб., предназначенных для выплаты пенсий. После этого его доставили в отделение и применили к нему электрошокер. Мужчина вину не признал.