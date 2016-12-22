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В Хабаровске полицейских обвинили в избиении водителя «Почты России»
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В Хабаровске полицейских обвинили в избиении водителя «Почты России»
Общество, 11:33
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В Хабаровске полицейских обвинили в избиении водителя «Почты России»

В Ульском районе Хабаровского края задержали троих полицейских за избиение водителя «Почты России». Об этом говорится в сообщении управления ведомства по региону.

В июне из автомобиля «Почта России», перевозившего посылки и деньги из села Богородское в поселок Де-Кастри, пропал мешок с 5 млн руб., предназначенных для выплаты пенсий местным жителям. Местные правоохранители заподозрили в краже водителя «Почты России».

По данным следствия, полицейские вывезли водителя в лес «с целью получения признательных показаний». Там его избили, после чего доставили в отделение, где применили в отношении него электрошокер. Мужчина вину не признал, и его отпустили.

Мешок с деньгами через некоторое время был найден местными жителями на дороге, по которой проезжала машина. Деньги были возвращены владельцу.

Двое сотрудников полиции арестованы, в отношении третьего решается вопрос о мере пресечения. В отношении них возбуждено дело по п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщает местный новостной портал PROkhab.ru со ссылкой на следственные органы, обвиняемыми стали замначальника отдела полиции по Ульчскому району и двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска. Замначальника районного отдела полиции, по данным сайта регионального управления МВД, является Проценко Александр Андреевич.

Теги: полицейские , Хабаровск , «Почта России» , электрошокер , пытки , избиение
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