Минобороны потратит 940 млн руб. на продление службы ракетных комплексов

Министерство обороны России потратит 938 млн руб. на продление сроков службы ракетных комплексов стратегического назначения. Об этом свидетельствуют документы на сайте госзакупок.

Отмечается, что исполнитель должен будет выполнить ряд «мероприятий в обеспечение продленных сроков эксплуатации». Согласно документам, речь идет о выполнении бюллетеней доработок, технических заданий и ремонта оборудования на предприятиях промышленности. Работы должны быть завершены до 10 ноября 2020 года.

Речь идет о ракетных комплексах «Тополь-М», «Сатана» и УР-100Н.

В середине сентября состоялось заседание Военно-промышленной комиссии под руководством президента России Владимира Путина, в ходе которого было решено, что новая госпрограмма вооружений будет принята в 2023 году. Она охватит период 2024–2033 годов. К реализации действующей программы, которая рассчитана до 2023 года, Россия приступила в этом году.