Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс «Маринист»

В элитном жилом комплексе «Маринист» во Владивостоке произошел пожар, загорелись стройматериалы во дворе ЖК. Об этом сообщает портал Vl.ru.

По данным МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании в строящемся здании по улице Фонтанной поступило в экстренные службы в 05:42 мск. Позднее в министерстве сообщили, что пожар был потушен в 06:34 мск, площадь пожара составила 80 кв. м, никто не пострадал. В тушении были задействованы 17 пожарных и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Видео: VL.ru

Как отмечает «Восток-Медиа», комплекс состоит из четырех корпусов от 10 до 17 этажей, его должны достроить в третьем квартале 2019 года.

Во Владивостоке 19 ноября загорелся торговый центр «Бум» на площади 1600 кв. м. В ликвидации последствий пожара участвовали 45 спасателей и 14 единиц техники, никто не пострадал.