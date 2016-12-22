Минюст США обвинил медиамагната из Венесуэлы во взятках на $1 млрд

Проживающий в Майами, штат Флорида, 50-летний венесуэльский медиамагнат Рауль Горрин Балисарио, владеющий телеканалом Globovision, обвиняется в отмывании денег и взятках на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США. Обвинения также выдвинуты против двух резидентов США — 54-летнего Алехандро Андраде, бывшего венесуэльского казначея и 50-летнего экс-владельца Banco Peravia в Доминиканской Республике Габриэля Хименеса.

По данным Минюста, Балисарио заплатил Андраде и еще одному высокопоставленному чиновнику в Венесуэле «миллионы долларов» для получения прав на транзакции по обмену валюты по выгодному для боливарианских властей курсу. Медиамагната также обвиняют в покупке частных самолетов, яхт, домов и скакунов для своих подельников. Для обеспечения работы преступной схемы обвиняемые использовали ряд подставных компаний, утверждают в Минюсте, также медиамагнат отмывал деньги через Banco Peravia.

Андраде признал свою вину в получении взяток в размере более $1 млрд и согласился передать властям США свои активы на эту сумму, Хименес также признал факт сговора с Балисарио. Приговор Андраде вынесут 27 ноября, Хименесу — 29 ноября.

Источники газеты The Washington Post сообщали в начале ноября, что американские власти планируют внести Венесуэлу в список стран, спонсирующих терроризм. В настоящий момент в этом перечне указываются Иран, КНДР, Судан и Сирия. По словам сенатора-республиканца Марка Рубио, Каракас мог иметь связи с ливанским движением «Хезболла» и «Революционными вооруженными силами Колумбии».