Работу Facebook и Instagram восстановили после масштабного сбоя

Специалисты восстановили работу социальных сетей Facebook и Instagram после масштабного сбоя. Об этом сообщает компания Facebook на своей странице в Twitter. «Проблема полностью решена, мы на 100% вернулись и доступны для всех и приносим извинения за неудобства», — указали в компании.

Пользователи 20 ноября пожаловались на неполадки в работе Facebook и Instagram. По данным сервиса Downdetector, 47% пользователей Instagram испытывали проблемы с лентой подписок, еще более 30% не смогли зайти на свои страницы, а более 20% наблюдали сбои в работе веб-версии приложения.

На проблемы с загрузкой Facebook указали 44% юзеров, еще 33% не смогли зайти на свои страницы и переходить по ссылкам. О неполадках с мобильной версией приложения сообщали более 20% пользователей. Сбой наблюдался на Восточном побережье США, а также в Швейцарии, Германии, Австрии, Сербии, Греции, Великобритании и Финляндии.