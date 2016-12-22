Трамп передал Мюллеру письменные показания по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп передал спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные показания по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в Штатах в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани.

По его словам, команда Мюллера заявила, что прочтет ответы Трампа, после чего вновь обратится к представителям президента в случае возникновения дополнительных вопросов.

Джулиани отказался уточнять количество вопросов Мюллера и содержание ответов Трампа, добавив, что они не содержат «ничего удивительного» и соответствуют публичным заявлениям президента.

Ранее Трамп лично написал Мюллеру ответы на несколько вопросов по «российскому делу» и «с легкостью на них ответил». «Надо быть осторожным, когда отвечаешь на вопросы людей, у которых, наверное, очень плохие намерения», — отмечал американский лидер.

Американские спецслужбы с января 2017 года ведут расследование о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Трамп неоднократно отвергал свою связь с Кремлем, называя расследование «охотой на ведьм». В Москве также не раз отрицали свое вмешательство в американские выборы.