Черчесов рассказал о сложностях в матче сборной России против Швеции

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражения в заключительном матче группового этапа Лиги наций заявил, что с такими командами, как шведская и немецкая, «без хорошей подготовки играть сложно». Об этом сообщает «Чемпионат».
«Мы провели хороший чемпионат мира, хорошую Лигу наций. Поделили очки с первым местом. Но так как турнирное положение определяют личные встречи, в этот раз шведам немного больше повезло», — сказал Черчесов.
По его словам, российская сборная провела все матчи на хорошем уровне, отметив, что у команды «не было нескольких важных футболистов», в отличие от шведов.
Сборная России проиграла команде из Швеции со счетом 0:2, голами отличились защитник Виктор Линделеф и нападающий Маркус Берг.
16 ноября российская сборная уступила команде из Германии со счетом 0:3, голы забили нападающий Лерой Сане, защитник Николас Зюле и полузащитник Серж Гнабри.