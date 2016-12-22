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Суд анонсировал освобождение обвиняемой в США в похищении детей россиянки
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Суд анонсировал освобождение обвиняемой в США в похищении детей россиянки
Общество, 01:32
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Суд анонсировал освобождение обвиняемой в США в похищении детей россиянки

Суд в США освободит арестованную россиянку Богдану Осипову только тогда, когда ее дети прибудут в штат Канзас. Об этом сообщил «РИА Новости» ее адвокат Алексей Тарасов.

По его словам, следующее заседание по этому делу перенесли с 4 декабря 2018 года на 5 марта 2019 года. Тарасов отметил, что российский суд оперативно примет решение о снятии запрета на поездки детей Богдановой в США. Сейчас женщина находится в тюрьме города Ньютон.

В сентябре 2017 года Осипову арестовали в городе Уичито в штате Канзас. Она переехала в США в 2003 году, взяв фамилию своего второго мужа — Моблей. Следствие считает, что тогда же она вывезла в Россию одного ребенка от первого брака и еще одного от второго брака. После возвращения в Россию женщина родила третьего ребенка. При этом суд, одобривший развод Богдановой с гражданином США, постановил вернуть детей отцу.

Россиянка несколько раз связывалась со своим бывшем мужем и просила его отправить ей деньги, но не давала свой адрес и не позволяла ему увидеться с детьми. В 2017 году женщина вернулась в США, где и была задержана. В августе 2018 года Богдановой предъявили новые обвинения, согласно которым ей грозит до 80 лет тюрьмы и до $1,25 млн штрафа.

Теги: россиянка , американская тюрьма , Дети
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