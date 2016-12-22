В «Роскосмосе» назначили нового главу «дочки» компании

Первый замгендиректора «Главкосмоса» (дочернего предприятия госкорпорации «Роскосмос») Наталья Локтева назначена врио главы компании. Об этом сообщается на сайте «Главкосмоса».

С 2006 по 2015 года Локтева занимала ряд должностей в «Роскосмосе» и РКК «Энергия», в феврале 2018 года стала первым замгендиректора «Главкосмоса».

Гендиректор «дочки» «Роскосмоса» Денис Лысков подал в отставку 14 ноября после того, как по указанию главы госкорпорации на предприятии прошла проверка. Лысков работал в «Главкосмосе» с лета 2016 года.

«Главкосмос» занимается координацией российско-европейского проекта «Союз в Гвианском космическом центре», а также курирует международные пуски ракет «Союз-СТ-Б». Компания является официальным дистрибьютором данных дистанционного зондирования земли с космических аппаратов «Ресурс-П» и «Канопус-В», а также оператором коммерческих запусков ракет «Союз-2» с космодромов России.