Власти Польши отказались подписать соглашение ООН по миграции

Правительство Польши решило не подписывать Всемирный пакт ООН по миграции, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление польских властей.

«[Пакт] не отвечает требованиям Польши касательно строгих гарантий того, что страны имеют право самостоятельно решать, кого им принимать на своей территории», — указали в Варшаве.

Всемирный пакт ООН о миграции был согласован в июле всеми странами-членами организации, кроме США, документ планируется подписать в начале декабря. В пакте затрагиваются такие проблемы, как минимизация негативных факторов миграции, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности регулярных путей миграции.

В октябре в Польше отмечали, что отток украинских мигрантов с польской территории в другие страны Евросоюза представляет экономическую угрозу для Варшавы. По данным исследования агентства Work Service, Польшу могут покинуть 59% украинцев, вследствие чего кадровый разрыв увеличится с 165 до 500 тыс. вакансий.