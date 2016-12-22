На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Поезда движутся по Кольцевой линии Московского метрополитена с увеличенными интервалами, сообщает Twitter столичной подземки.

Уточняется, что это произошло по техническим причинам. Их суть не разъясняется.

14 ноября сбой произошел на Арбатско-Покровской линии московского метро. Тогда по техническим причинам также были увеличены интервалы движения поездов. В пресс-службе метро РБК объяснили, что сбой вызван упавшим на рельсы предметом.

В начале сентября движение поездов на серой ветке метро было приостановлено после падения человека на пути. Инцидент произошел на станции «Боровицкая», машинист применил экстренное торможение и успел остановить поезд.