На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Общество, 20:31
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На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Поезда движутся по Кольцевой линии Московского метрополитена с увеличенными интервалами, сообщает Twitter столичной подземки.
Уточняется, что это произошло по техническим причинам. Их суть не разъясняется.
14 ноября сбой произошел на Арбатско-Покровской линии московского метро. Тогда по техническим причинам также были увеличены интервалы движения поездов. В пресс-службе метро РБК объяснили, что сбой вызван упавшим на рельсы предметом.
В начале сентября движение поездов на серой ветке метро было приостановлено после падения человека на пути. Инцидент произошел на станции «Боровицкая», машинист применил экстренное торможение и успел остановить поезд.