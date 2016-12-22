На Арбатско-Покровской линии метро произошел сбой

На Арбатско-Покровской линии московского метро по техническим причинам увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в Twitter метрополитена.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе подземки, движение поездов приостановлено между станциями «Парк Победы» и «Молодежная».

РБК в пресс-службе метро сообщили, что сбой вызван упавшим на пути предметом.

«На станции «Кунцевская» на путь упал посторонний предмет. На несколько минут движение было приостановлено. Предмет оперативно убрали. Сейчас движение введено в график», — сообщили в пресс-службе метро.

В начале сентября движение поездов на серой ветке метро было приостановлено после падения человека на пути. Инцидент произошел на станции «Боровицкая». На рельсы упала 30-летняя женщина, машинист применил экстренное торможение и успел остановить поезд.