На военном полигоне под Ровно на Украине произошел взрыв

При взрыве неизвестного боеприпаса на полигоне в Ровенской области Украины получил ранения 19-летний солдат, говорится в сообщении регионального управления Нацполиции.
Инцидент произошел, когда колонна военной техники остановилась для осмотра транспорта. Тогда близ одной из машин взорвался пока неустановленный предмет. Осколочные ранения получил 19-летний солдат. Его госпитализировали в военный госпиталь.
На месте происшествия работают следователи и специалисты-взрывотехники.
В начале июля в результате взрыва нового украинского миномета «Молот» на учениях на Ровенском полигоне погибли трое украинских военных. Еще девять военнослужащих пострадали. В конце сентября в одной из воинских частей в Донбассе «Молот» снова взорвался. Ранения получили трое военнослужащих. В начале ноября украинская прокуратура назвала причиной инцидентов с минометом двойное заряжание и нарушение порядка стрельб.