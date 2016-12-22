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Прокуратура Украины назвала причины взрывов минометов «Молот»
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Прокуратура Украины назвала причины взрывов минометов «Молот»
Украинский кризис, 03:58
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Прокуратура Украины назвала причины взрывов минометов «Молот»

В украинской военной прокуратуре заявили, что главной причиной взрывов минометов «Молот» стало двойное заряжение и нарушение порядка проведения стрельб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что не получили данные о том, что поставленные минометы были ненадлежащего качества.

Проверка «Молотов» началась после того, как 6 июля в результате взрыва этого миномета во время учений на Ровенском полигоне погибли три украинских военных, девять получили ранения. Затем 25 сентября в одной из воинских частей в Донбассе «Молот» снова взорвался, передавал «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителя пресс-центра Операции объединенных сил Алексея Тригуба. В результате были ранены трое военных, которые были госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Миномет «Молот» — был создан на Украине на основе советского 2Б11. Он был представлен в 2015 году и поставлен в войска в 2016 году.

Теги: Военная прокуратура , миномет , Вооруженные силы
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