Прокуратура Украины назвала причины взрывов минометов «Молот»

В украинской военной прокуратуре заявили, что главной причиной взрывов минометов «Молот» стало двойное заряжение и нарушение порядка проведения стрельб. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В прокуратуре отметили, что не получили данные о том, что поставленные минометы были ненадлежащего качества.



Проверка «Молотов» началась после того, как 6 июля в результате взрыва этого миномета во время учений на Ровенском полигоне погибли три украинских военных, девять получили ранения. Затем 25 сентября в одной из воинских частей в Донбассе «Молот» снова взорвался, передавал «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителя пресс-центра Операции объединенных сил Алексея Тригуба. В результате были ранены трое военных, которые были госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Миномет «Молот» — был создан на Украине на основе советского 2Б11. Он был представлен в 2015 году и поставлен в войска в 2016 году.