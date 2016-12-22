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МВД предложило выдавать бессрочный вид на жительство в России
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МВД предложило выдавать бессрочный вид на жительство в России
Общество, 18:04
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МВД предложило выдавать бессрочный вид на жительство в России

Министерство внутренних дел намерено внести в ноябре на рассмотрение правительства законопроект, возвращающий бессрочное предоставление вида на жительство в России иностранным гражданам. Об этом заявила и.о. начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, сообщает «РИА Новости».

Бессрочный вид на жительство предоставлялся иностранцам до 2002 года. Позднее документ выдавался на срок от трех до пяти лет.

Вид на жительство дает право проживать в России на протяжении длительного времени, свободно выезжать из страны и возвращаться обратно, работать в любом регионе России. Иностранцы также получают право на пенсию, бесплатное медицинское обслуживание и образование. Также ВНЖ дает право избирать и быть избранным в органы местного самоуправления.

В конце октября президент Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики, которая сводится к упрощению процедуры получения российского гражданства. По словам президента, в первую очередь послабления разработаны для соотечественников, живущих за рубежом.

Теги: вид на жительство , ГУ МВД
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