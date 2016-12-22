Путин рассказал о попытке «разбюрократить» систему получения гражданства

Владимир Путин подписал новую Концепцию миграционной политики, которая упростит получение российского гражданства соотечественникам из-за рубежа. Это — попытка «разбюрократить» систему, объяснил он

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал новую Концепцию миграционной политики: она направлена на упрощение процедуры получения российского гражданства. Об этом он заявил на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24».

Концепция поможет сформировать «более комфортные условия для переселения в Россию на постоянное местожительство соотечественников из-за рубежа». Также подразумевается создание «четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства», сказал Путин.

«Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике», — подчеркнул Путин.

Концепция, кроме того, регулирует развитие программы добровольного переселения соотечественников в Россию. За 12 лет существования программы в Россию переехало около 800 тыс. человек, сказал Путин. «Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуры», — заверил он.

Текст документа опубликован на сайте Кремля. В числе основных тенденций миграции в России указано, что в 2012–2017 годах «миграционный приток компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики». За этот период гражданство России приняли более 1 млн человек, 525 тыс. из них — в рамках госпрограммы по оказанию помощи соотечественникам. «Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила около 3 млн человек (3–4% от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов). На территории Российской Федерации ежегодно пребывает около 10 млн иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — иностранные граждане), постоянно или временно проживает в Российской Федерации более 1 млн иностранных граждан», — приводится в документе статистика миграции.

Усиление миграции из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу признается угрозой. Она уже стала «причиной негативных социально-экономических процессов в европейских государствах» и поспособствовала проникновению в Европу «членов криминальных, террористических и экстремистских структур», констатируют авторы концепции. «Такие негативные проявления могут стать угрозой как для Российской Федерации, так и для приграничных с ней государств», — говорится в документе.

Тенденции внутренней миграции, судя по тексту новой концепции, не изменились с 2012 года, когда была утверждена предыдущая версия документа. По-прежнему основные миграционные потоки направлены с восточной части России в европейскую, отток населения направлен на Центральный, Северо-Западный и Юго-Западный регионы. Это «является постоянным фактором роста диспропорции в размещении населения», говорится в концепции.

В новой концепции в числе прочих целей миграционной политики указывается решение задач «в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода». Подобная формулировка в предыдущей редакции концепции от 2012 года отсутствовала.

В числе основных задач миграционной политики в новой концепции указано совершенствование ее правовых механизмов, адаптация мигрантов, снижение диспропорции в размещении населения на территории страны, помощь в добровольном переселении соотечественников и «иных лиц, которые способны успешно интегрироваться в российское общество».

Нашла отражение в новой концепции и цифровизация. Так, в документе указано, что для повышения эффективности административных процедур и профилактики нарушений законодательства «все большее значение приобретает использование современных цифровых технологий и информационно-технических средств». Кроме того, расширение использования цифровых технологий предполагается и в рамках информационно-аналитического обеспечения миграционной политики.