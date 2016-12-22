Лишь треть россиян заявила о возможности регулярно откладывать деньги

Согласно результатам онлайн-исследования, проведенного компаниями Visa и Ipsos, за последний год уровень финансовой грамотности и благосостояния россиян стали выше. Об этом говорится в сообщении Visa, поступившем в РБК.

«Согласно полученным выводам, базовыми навыками финансовой грамотности владеют большинство респондентов. Подавляющее большинство пользуются простыми финансовыми продуктами, такими как дебетовая карта, банковский счет и вклад, вовремя вносят платежи по кредитам, ведут бюджет», — говорится в материале и отмечается, что россияне, которые умеют контролировать свои расходы, хорошо осведомлены о финансовых продуктах и активно ими пользуются.

Однако, несмотря на положительную динамику, лишь треть граждан России регулярно откладывает средства. Результаты исследования показали, что только 24% респондентов осведомлены хотя бы об одном продукте Visa для приумножения накоплений, а лишь 8% ими пользуются. «Значительная часть населения по-прежнему тратит деньги весьма легкомысленно — у 34% опрошенных вообще нет сбережений, 21% россиян не ведут бюджет», — отмечается в исследовании.

В Visa также рассказали, что 96% россиян владеют сберегательными счетами, депозитами и дебетовыми картами, а в среднем на каждого жителя страны приходится почти три банковские карты. «74% россиян расплачиваются банковскими картами раз в неделю и чаще», — говорится в анализе.

В исследовании отмечается, что доля имеющих сбережения, как и год назад, осталась на отметке 66%. 63% респондентов имеют сбережения в рублях в безналичном виде, а 45% россиян хранят наличные.

Исследование проводилось в два этапа — в октябре прошлого года и сентябре текущего в 15 крупных российских городах. Всего были опрошены чуть более 2,4 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет.