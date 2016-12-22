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В Минобрнауки предложили защитить аттестаты профессоров QR-кодом
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В Минобрнауки предложили защитить аттестаты профессоров QR-кодом
Общество, 16:21
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В Минобрнауки предложили защитить аттестаты профессоров QR-кодом

Министерство науки и высшего образования предложило защитить дипломы профессоров и доцентов QR-кодом. Соответствующий проект размещен на портале нормативно-правовых актов.

Как говорится в обосновании проекта, его целью является утверждение новых норм аттестатов профессоров и доцентов, а также «совершенствование содержащейся в них информации посредством использования двумерного матричного штрихового кода (QR-код), содержащего в себе необходимую информацию о лицах, которым присвоено ученое звание».

«Использование QR- кода позволит обеспечить расширенный доступ к детализованной информации о присвоенных ученых званиях, а также значительно упростит процедуру верификации документов об ученых званиях», — объясняется в обосновании проекта.

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Кроме того, новые формы аттестатов, по замыслу Минобрнауки, должны исключить возможность их подделки. Изменения могут вступить в силу весной 2019 года.

Теги: QR-код , Минобрнауки , профессор , Доцент
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