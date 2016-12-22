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ПФР позвал умершую жительницу Самары за пособием в 139 руб. на похороны
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ПФР позвал умершую жительницу Самары за пособием в 139 руб. на похороны
Общество, 14:34
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ПФР позвал умершую жительницу Самары за пособием в 139 руб. на похороны

Пенсионный фонд пригласил умершую жительницу Самары получить доплату по пособию на похороны. Это произошло из-за технического сбоя в работе клиентской службы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу фонда.

В самарском отделении ПФР рассказали, что из-за сбоя перепутались списки умерших и их близких. Ошибку уже исправили, а родственнику, которому предназначалось пособие, принесли извинения.

Ранее житель Самары Николай Балыков написал на своей странице в Facebook, что 20 мая умерла его теща Елена Васина. А в ноябре на ее имя пришло письмо от ПФР с предложением прийти за пособием на погребение в размере 139 руб. Там отмечалось, что необходимо иметь при себе паспорт, страховое свидетельство, а также свидетельство о смерти.

В июле СМИ сообщали, что жительница Казани получила письмо от своей покойной матери из Кинешмы, отправленное 11 лет назад. Однако «Почта России» опровергла эту историю.

Теги: Самара , ПФР
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