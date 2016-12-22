«Почта России» опровергла доставку письма из Кинешмы в Казань за 11 лет

«Почта России» опровергла историю о том, что жительница Казани получила письмо от своей матери из Кинешмы спустя 11 лет после отправки. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель ивановского отделения компании.

«Есть такое ощущение, что это фейковая история. По нашим данным, письмо было отправлено в июне этого года», — рассказала она. По ее данным, на конверте наклеена марка, стоимость которой составляет 22 руб., что соответствует введенному в июне 2017 года тарифу, в то время как в 2007 году стоимость марки была 6 руб. 50 коп. Сотрудница отметила, письмо не могло пролежать без марок в «Почте России», так как такие письма не принимаются, их наклеивает сам отправитель письма.

Руководитель направления по корпоративным коммуникациям Макрорегиона Центр — управления Тверской области Ирина Сафронова сообщила порталу «168 часов», что письмо было доставлено за неделю. Это подтверждают оттиски календарного штемпеля на конверте, согласно которым письмо было отправлено 9 июня 2018 года, и доставлено 16 июня. Она также отметила, что наклеенная на письмо марка была с изображением Кремля, а подобные марки впервые были выпущены в 2009 году.

​Ранее портал «168» сообщил, что жительница Казани получила письмо из города Кинешмы от своей покойной матери. Об этом рассказала сама жительница Наталья Кашфразиева. Портал отметил, что письмо было отправлено в 2007 году, а первый штемпель ​кинешемского почтамта появился на нем в 2013, а в Казань оно пришло 16 июня этого года.