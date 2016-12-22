Полиция задержала подозреваемого в ограблении дома экс-главы ФТС

Полиция задержала подозреваемого в ограблении коттеджа экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова в Новой Москве. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в центральном аппарате МВД.

Задержанный — Яков Суббота 1969 года рождения. Он зарегистрирован в Серпуховском районе Московской области, безработный.

Источники рассказали, что 24 октября Бельянинов обратился в полицию и сообщил, что к нему в дом в поселке Сосенское проник мужчина. На лице у него была маска черного цвета с прорезью для глаз, он был одет в плащ камуфляжного цвета. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник похитил принадлежащее его жене имущество: 1,5 млн руб., $10 тыс., €10 тыс., четыре серьги с бриллиантами по 0,5 карата, 20 подаренных золотых монет. В полиции сообщили, что после этого мужчина скрылся. Причиненный им ущерб оценили более чем в 2 млн руб.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что грабитель забрал из дома Бельянинова более 15 млн руб., около $10 тыс., а также 30 коллекционных монет.

Бельянинов возглавлял Федеральную таможенную службу с 2006 по 2016 год. Сейчас он является действительным государственным советником таможенной службы России, возглавляет правление Евразийского банка развития.