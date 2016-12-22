Министр транспорта подсчитал экономию при проезде по Крымскому мосту

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что благодаря Крымскому мосту водители сэкономили более 6 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент РБК.

С момента открытия движения по мосту в обе стороны проехали более 3 млн автомобилей. Если бы они воспользовались паромной переправой, стоимость рейса на которой стоит от 2 тыс. до 9 тыс. руб., то вынуждены были бы заплатить более 6 млрд руб.

​«Водители ощутили экономию средств и времени. Движение по мосту не прекращается, даже если шторм», — добавил Дитрих.

Отмечается, что система из 10 автоматических комплексов слежения оперативно реагирует на фактические метеоусловия и оповещает водителей о порядке действий.