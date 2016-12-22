В Петербурге задержали сбившего солиста «Поющих гитар» водителя

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которого подозревают в том, что он совершил наезд на бывшего солиста ансамбля «Поющие гитары» Валерия Ступаченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Автомобиль Citroen, который сбил Ступаченко и его жену, обнаружили 19 ноября в одном из дворов. На следующий день задержали 27-летнего водителя, на которого составили административный протокол по ​​ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Материалы протокола направили в суд, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне продюсер ВИА и правообладатель бренда Сергей Дронов рассказал РБК, что 75-летнего Ступаченко и его жену на пешеходном переходе сбил автомобиль. «У него обе ноги в гипсе, жена — в реанимации», — сказал Дронов, отметив, что водитель ​скрылся с места преступления.

Валерий Ступаченко присоединился к ВИА «Поющие гитары» в 1969 году, но в 1975 году ушел из группы. После этого он работал в джаз-оркестре Иосифа Вайнштейна и ВИА «Калинка», в 1997 году он выступил на концерте возрожденных «Поющих гитар».