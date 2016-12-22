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В Петербурге машина сбила солиста «Поющих гитар» и его жену
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В Петербурге машина сбила солиста «Поющих гитар» и его жену
Общество, 15:16
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В Петербурге машина сбила солиста «Поющих гитар» и его жену
75-летний Валерий Ступаченко попал в больницу в состоянии средней тяжести. Полиция ведет поиски виновника аварии
Валерий Ступаченко (Фото: Дмитрий Гусарин / ТАСС)

Бывший солист популярного в советские времена вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» 75-летний Валерий Ступаченко попал в ДТП в Санкт-Петербурге, сообщил РБК продюсер ВИА и правообладатель бренда Сергей Дронов. По его словам, Ступаченко и его жену сбил автомобиль на пешеходном переходе.

​«У него обе ноги в гипсе, жена — в реанимации, она больше пострадала. У жены тяжелое состояние», — заявил он.

Валерий Ступаченко и его жена Вера находятся в стационаре Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга, сообщили РБК в справочной медучреждения.

По словам Дронова, инцидент произошел в воскресенье, 18 ноября, на проспекте Просвещения. Водитель скрылся с места преступления, очевидцев ДТП просят обращаться в полицию.

​Накануне «Фонтанка.ру» со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу сообщила, что неустановленный водитель на автомобиле без переднего бампера сбил мужчину и женщину на пешеходном переходе через проспект Просвещения и скрылся.

​ВИА «Поющие гитары» был создан в 1966 году, Валерий Ступаченко присоединился к нему в 1969-м. В составе ВИА он исполнил ряд популярных в СССР песен, таких как «Синяя песня» («Синий, синий иней»), «Соловей», «А я пою», «Вот это погода» и т.д. В 1975 году он покинул группу, после чего работал в джаз-оркестре под управлением Иосифа Вайнштейна и ВИА «Калинка». В 1997 году Ступаченко принимал участие в концерте возрожденных «Поющих гитар» в петербургском Мюзик-холле. В настоящее время — автор и исполнитель духовных песен, алтарник Храма Воскресения Христова у Пискаревского кладбища

Авторы: Екатерина Костина, Валерий Романов, Евгений Калюков.
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