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В Госдуме предложили штрафовать неработающих россиян за неуплату взносов
Экономика, 12:56
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В Госдуме предложили штрафовать неработающих россиян за неуплату взносов

В Госдуме предложили обязать россиян без официального места работы самостоятельно выплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. Соответствующее предложение содержится в законопроекте, текст которого есть у РБК.

«Если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов», — заметил депутат Сергей Вострецов, сообщает «Российская газета».

Инициаторами поправок выступили депутаты Вострецов и Юрий Волков. В пояснительной записке они указывают, что в настоящее время 18 млн трудоспособных россиян не имеют официального места работы, однако трудятся неофициально, что равносильно самозанятости. При этом, как подчеркивают депутаты, неработающие получают социальные гарантии в полном объеме, а также могут получать пенсию по старости.

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Кроме того, они приводят данные Счетной палаты, согласно которым субъекты России каждый год платят в территориальные Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС) за неработающее население от 600 млрд до 650 млрд руб. При этом социальную пенсию эта категория граждан получает за счет взносов работающего населения, не участвуя в финансировании солидарной пенсионной системы во время трудоспособного возраста.

«Таким образом, законопроект предлагает обязать уплачивать страховые взносы лиц, которые по каким-то причинам не имеют официального места работы и при этом не состоят на учете в качестве безработных в службе занятости», — говорится в пояснительной записке.​

Теги: страховые взносы , самозанятые , Госдума
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