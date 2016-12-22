Олег Навальный взыскал с колонии компенсацию морального вреда

Улицкий районный суд Орловской области назначил брату оппозиционера Алексея Навального Олегу компенсацию морального вреда со стороны исправительной колонии №5. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

«Согласно решению суда, Олегу Навальному назначена компенсация морального вреда в размере 50 тыс. руб. В настоящее время решение в законную силу не вступило», — сказал представитель.

На своей странице в Facebook Олег Навальный написал, что он и его адвокат просили у суда большей компенсации, однако не смогли доказать степень морального вреда. «В принципе меня бы устроил и 1 руб.», — заметил он.

В конце декабря 2014 года Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима по «делу «Ив Роше». Его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег. В конце июня Навальный вышел на свободу.

Братья Навальные создали фирму «Главподписка». По данным прокуратуры, они заключили контракты на доставку грузов с «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компанией. Но в действительности услуги оказывали транспортные компании, которые нанимались дешевле, чем в итоге платили «Ив Роше и МПК.

Суд взыскал с Навальных более 4,5 млн руб. в пользу МПК и по 500 тыс. руб. штрафа. Алексей Навальный называл это дело политически мотивированным и пытался обжаловать приговор, однако президиум Верховного суда оставил его в силе.

Братья Навальные пожаловались в ЕСПЧ на несправедливость судебного разбирательства. По их мнению, их действия были законными. В октябре 2017 года ЕСПЧ присудил им компенсацию в размере €76 тыс. и 460 тыс. руб. (€6,8 тыс.).