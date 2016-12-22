СК возбудил дело после обстрела Донбасса с беспилотника

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как украинские военные сбросили осколочный боеприпас с беспилотного летательного аппарата в селе Саханка в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте СК. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в воскресенье, 23 сентября. По данным СК, к обстрелу причастны Вооруженные силы и национальная гвардия Украины. Ведомство отмечает, что они вели прицельный обстрел с беспилотника гражданской инфраструктуры села. В результате ранения получили двое жителей.

В воскресенье, 23 сентября, Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова сообщило, что ранены были мужчина и женщина. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и рук, а женщина — осколочные ранения голени и плеча.

В СК отметили, что украинские военнослужащие совершают «преступные действия», которые направлены против гражданского населения и нарушают протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения конвенции о защите гражданского населения во время войны.