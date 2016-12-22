Более 40 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Каталонии
Общество, 11:07
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Более 40 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Каталонии
Число пострадавших в результате схода с рельсов поезда в Каталонии достигло 44 человек. Об этом сообщается в Twitter главного управления гражданской обороны.
По данным управления, 41 человек получили легкие травмы и еще трое более серьезные. По обновленным данным, в поезде находились 131 пассажир.
Поезд сошел с рельсов в муниципалитете Вакариссес в 06:15 по местному времени (08:15 мск). Опрокинулись два из шести вагонов. В результате погиб один человек.
По данным железнодорожной компании Rodalies, причиной ЧП мог стать оползень. Движение поездов между городами Терраса и Манреса приостановили, а за пассажирами отправили автобус.