ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,13 65,24 EUR Нал. 75,71 74,79 USD Бирж. 65,64 +0,09 EUR Бирж. 75,20 +0,10 USD ЦБ. 66,01 +0,02 EUR ЦБ. 75,32 +0,42 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 4511,00 -797,60 IMOEX 2351,61 -0,93% RTSI 1128,61 -0,63% Brent 66,42 +0,17% DJIA 25013,34 -1,61% Nasdaq 7027,18 -3,07%
В Каталонии поезд сошел с рельсов
Лента новостей
Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России 11:24, Общество Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года после ареста Карлоса Гона 11:15, Бизнес Умер театральный режиссер Эймунтас Някрошюс 11:13, Общество Место встречи — Хорватия: как провести бизнес-мероприятие и отдохнуть 11:08, Партнерский материал Более 40 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Каталонии 11:07, Общество Volvo повысит цены на весь модельный ряд с 1 января 11:05, Авто Виртуальная кухня: как выросла секретная ресторанная империя Uber 11:04, Потребрынок  Гайд по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 10:40, РБК и Открытие Только без рук: как изобретатель помогает заводам избавиться от людей 10:28, Свое дело Суд заблокировал введенные Трампом ограничения на прием беженцев 10:28, Политика В Каталонии поезд сошел с рельсов 10:27, Общество Курс Bitcoin опустился до значений октября 2017 года 10:19, Крипто В Москве задержали подозреваемого в нападениях на АЗС 10:08, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 10:07, РБК и Philips В Москве загорелся автобус из Владимирской области 09:42, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 09:40, РБК и Экспострой на Нахимовском Что будет с алкогольным рынком России 09:38, Потребрынок  РЖД представили концепт первого российского высокоскоростного поезда 09:36, Бизнес Украинский эксперт оценил последствия запуска «Турецкого потока» 09:31, Экономика В жилом доме в Азербайджане произошел взрыв 09:01, Общество Тяжеловесные грузовые вагоны сэкономят 1 трлн руб. к 2025 году 09:00, Пресс-релизы Евросоюз решил создать собственную разведшколу 08:53, Политика От IT-бизнеса США ждут бурного роста: 20 самых перспективных компаний 08:36, Quote Митрополит УПЦ назвал Порошенко «современным гонителем церкви» 08:27, Политика Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино 08:15, РБК и Toyo Число погибших при стрельбе в Чикаго выросло до четырех 07:39, Общество В Воронеже начали собирать первый Ил-96-400М 07:22, Бизнес СМИ узнали о планах США включить Венесуэлу в список спонсоров терроризма 07:14, Политика
В Каталонии поезд сошел с рельсов
Общество, 10:27
0
В Каталонии поезд сошел с рельсов

Поезд сошел с рельсов в испанском муниципалитете Вакариссес. В результате погиб один человек и шесть пострадали. Об этом сообщает главное управление гражданской обороны Каталонии в Twitter.

Отмечается, что в поезде из шести вагонов находились 150 человек.​ На месте работают 11 машин скорой помощи и 14 пожарных команд. Издание La Vanguardia отмечает, что опрокинулись два вагона.

Компания Rodalies сообщает, что инцидент произошел в 06:15 по местному времени. Поезд направлялся из каталонского города Манреса в Сан-Висанс-де-Кальдерс. По данным компании, причиной аварии мог стать оползень.

В результате происшествия движение поездов между городами Терраса и Манреса приостановили. За пассажирами, которые не получили ранения, отправили автобусы.

Теги: Каталония , Поезд
Главное
Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года после ареста Карлоса Гона Бизнес
Главное
Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года после ареста Карлоса Гона Бизнес
На месте спорткомплекса Ротенберга откроют пансион воспитанниц Минобороны Общество
РЖД представили концепт первого российского высокоскоростного поезда Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter