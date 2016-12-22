В Каталонии поезд сошел с рельсов

Поезд сошел с рельсов в испанском муниципалитете Вакариссес. В результате погиб один человек и шесть пострадали. Об этом сообщает главное управление гражданской обороны Каталонии в Twitter.

Отмечается, что в поезде из шести вагонов находились 150 человек.​ На месте работают 11 машин скорой помощи и 14 пожарных команд. Издание La Vanguardia отмечает, что опрокинулись два вагона.

Компания Rodalies сообщает, что инцидент произошел в 06:15 по местному времени. Поезд направлялся из каталонского города Манреса в Сан-Висанс-де-Кальдерс. По данным компании, причиной аварии мог стать оползень.

В результате происшествия движение поездов между городами Терраса и Манреса приостановили. За пассажирами, которые не получили ранения, отправили автобусы.