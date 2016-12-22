В Москве задержали подозреваемого в нападениях на АЗС

Полицейские в Москве задержали подозреваемого в разбойных нападениях на заправки. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что 28-летнего мужчину задержали на улице Марьинский парк. При досмотре у него изъяли травматический пистолет. Против него возбудили уголовные дела по ст. 162 УК РФ (разбой). Суд заключил мужчину под стражу.
Волк добавила, что ранее в полицию от сотрудников АЗС поступили три сообщения о нападениях. Нападавший заходил в помещение заправки и стрелял в воздух, после чего требовал деньги из кассы. Получив их, он скрывался.
В Москве в сентябре неизвестные напали с топорами на такси и похитили сумку, в которой находилось 4,5 млн руб. Четверо нападавших были в медицинских масках. Против них возбудили дело о разбое.