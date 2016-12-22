В Москве загорелся автобус из Владимирской области

На западе Москвы загорелся автобус, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«На Боровском шоссе, напротив дома 6, произошло загорание не рейсового автобуса, не московского. Автобус стоял на месте, людей внутри не было», — сообщили в пресс-службе

Возгорание произошло в салоне, площадь пожара составила 3 кв. м, уточнили в главке. Отмечается, что пострадавших нет.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД заявили РБК, что не обладают информацией о затруднении движения из-за инцидента с автобусом. В управлении добавили, что причина возгорания неизвестна.

Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах рассказал, что автобус был из Владимирской области.

В августе в Санкт-Петербурге сгорел экскурсионный автобус Yutong. У него воспламенился моторный отсек, в момент ЧП в автобусе находился 41 человек. В результате инцидента пассажиры не пострадали.