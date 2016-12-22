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В Санкт-Петербурге сгорел экскурсионный автобус
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В Санкт-Петербурге сгорел экскурсионный автобус
Общество, 14:13
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В Санкт-Петербурге сгорел экскурсионный автобус

В Санкт-Петербурге сгорел экскурсионный автобус Yutong из-за воспламенения моторного отсека, пассажиры не пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

«У дома 75 на проспекте Стачек загорелся моторный отсек автобуса, в котором находился 41 человек. С помощью огнетушителя пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей, все пассажиры были выведены из горящей машины», — сообщили в МЧС.

В середине июля в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся городской автобус. К моменту приезда пожарных пассажиры успели покинуть салон, охваченный огнем. В результате инцидента никто не пострадал.
 

Теги: Автобус , Пожар , ДТП
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