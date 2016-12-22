Число погибших при стрельбе в Чикаго выросло до четырех

В результате стрельбы в больнице в Чикаго погибли четыре человека, включая самого стрелка и полицейского, передает CNN со ссылкой на представителя полиции Эдди Джонсона. Ранее сообщалось о двух погибших.

По его словам, преступник был связан с одной из жертв. На данный момент неизвестно, погиб ли он от огня сотрудника правоохранительных органов или покончил с собой.

Джонсон также рассказал хронологию перестрелки. Примерно в 15:30 по местному времени (00:30 мск) вооруженный мужчина подошел к парковке больницы, где вступил в конфликт с одной из жертв — сотрудницей медучреждения. За нее попыталась вступиться коллега и мужчина достал оружие. Позже полиция получила два сообщения по номеру 911 — о нападении и о выстрелах.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, преступник открыл по ним огонь и скрылся в госпитале. Во время перестрелки был убит, в частности, один из силовиков.